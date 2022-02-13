В Нижнем Новгороде начала разрушаться отремонтированная недавно Театральная лестница Фото: пресс-секретарь нижегородского драмтеатра Катерина Золина

В Нижнем Новгороде начала разрушаться Театральная лестница через полгода после капитального ремонта. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-секретарь нижегородского драмтеатра Катерина Золина на своей странице в Facebook.

- И снова о… Театральной лестнице! Не прошло и полгода с капремонта, а тут такое! И, главное, не понятно - с чего? Вчера вечером чисто было и без обвалов… или диверсия опять?, - гласит подпись под постом в социальной сети.

На фотографиях видно, что у большинства ступеней края начали сильно разрушаться, а повсюду лежат "обломки" и мелкая крошка. В комментариях нижегородцы высказали различные предположения.

- Резкий перепад температур, скорее всего. Либо пористый материал намок, заледенел и расширился. Сэкономили, короче, - прокомментировал нижегородец.

В Нижнем Новгороде начала разрушаться отремонтированная недавно Театральная лестница Фото: пресс-секретарь нижегородского драмтеатра Катерина Золина

- Такой вот кап. Ремонт. Ступеньки из крошки какой то, - добавляет другой подписчик.

- Может наледь дворник ломиком сбивал? Они эт дело любят(((, - комментирует нижегородка.

В Нижнем Новгороде начала разрушаться отремонтированная недавно Театральная лестница Фото: пресс-секретарь нижегородского драмтеатра Катерина Золина

- Это известные на всю страну нижегородские вандалы, ясно же, - уточняет пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что вандалы разрушили ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке, который так успел полюбиться жителям города, особенно совсем маленьким. Этим неприятным известием поделились через официальный аккаунт Ярмарки в Instagram.

Публикацию авторы сопроводили фотографиями того, что осталось от зимней площадки, а также предоставили запись с камер видеонаблюдения, расположенных над лабиринтом. На записях видно трёх мужчин, один из которых с особым упорством орудовал ногами, ударяя по ледяным глыбам.