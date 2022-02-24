Авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом отменили 24 февраля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом отменили 24 февраля. Соответствующая информация опубликована на официальной странице международного аэропорта Платов.

Стоит отметить, что отменено было два рейса – первый рейс в Нижний Новгород был запланирован на 07:55. Из Ростова-на-Дону самолет должен был вылететь в 12:10. Оба рейса выполняет авиакомпания «Азимут».

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены в связи с запретом на использования южного воздушного пространства.

- В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов, - уточнил источник.

По его словам, три самолета, которые направлялись в Ростов, из-за запрета сменили курс на запасные аэродромы. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию, работу 12 аэропортов приостановили на юге России с 03:45 24 февраля до 03:45 2 марта.

Речь идет о следующих аэропортах - Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Напомним, что нижегородский аэропорт имени В.П.Чкалова возобновляет перелёты в Белгород и Норильск. Их будет выполнять авиакомпания NordStar раз в неделю по четвергам. Первые рейсы по указанным направлениям намечены на 28 апреля.

Также прямое авиасообщение с Самарой открылось в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени В.П. Чкалова, регулярные прямые рейсы будут совершаться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Их будет обслуживать авиакомпания Red Wings. Она в том числе летает из Нижнего Новгорода в Воронеж и Екатеринбург.

На сайте авиакомпании вы можете ознакомиться с условиями перевозки подробнее.