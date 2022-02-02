Прямое авиасообщение с Самарой открылось в Нижнем Новгороде

Теперь нижегородцы могут улететь из Нижнего Новгорода в Самару напрямую. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени В.П. Чкалова, регулярные прямые рейсы будут совершаться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Их будет обслуживать авиакомпания Red Wings. Она в том числе летает из Нижнего Новгорода в Воронеж и Екатеринбург.

Итак, по средам вылететь в Самару из Нижнего Новгорода можно будет в 14:50 с прибытием в Международный аэропорт Курумоч в 17:15. Обратно – вылет в 18:15, прибытие в 18:35. По воскресеньям рейс до Самары стартует из Нижнего Новгорода в 11:30 и прибывает в пункт назначения в 13:45. Обратно он вылетает в 10:15 и прибывает в приволжскую столицу в 10:30. Время указано местное для каждого аэропорта!

Перелёты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.