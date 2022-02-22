Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:54

Нижегородский аэропорт возобновляет рейсы в Белгород и Норильск

Они будут осуществляться еженедельно по четвергам
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Нижегородский аэропорт имени В.П.Чкалова возобновляет перелёты в Белгород и Норильск. Их будет выполнять авиакомпания NordStar раз в неделю по четвергам. Первые рейсы по указанным направлениям намечены на 28 апреля.

Из Норильска самолёт будет вылетать в 15:35, а прибывать в Нижний Новгород – в 15:40. В 16:40 он отправится в аэропорт Белгорода, где приземлится в 18:35. В 20:05 состоится обратный вылет с прибытием в Нижний Новгород в 21:50. Затем в приволжской столице начнётся рейс до Норильска в 22:55, куда прибудет в 06:45.

В пресс-службе нижегородского аэропорта Чкалова напомнили, что перелёты до Белгорода и Норильска авиакомпания NordStar выполняет уже несколько лет подряд с апреля по октябрь.

– В прошлом году из Нижнего Новгорода в Белгород отправились 2,3 тысячи пассажиров, в Норильск – 2,8 тысячи с учётом транзитного пассажиропотока, – пояснили в пресс-службе.

На сайте авиакомпании вы можете ознакомиться с условиями перевозки подробнее.