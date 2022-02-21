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Общество21 февраля 2022 15:47

Нижегородские власти показали, в каких условиях разместят вынужденных переселенцев из Донбасса

Среди прибывающих переселенцев много женщин и детей
Мария СОРОКИНА
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Глава региона проверил места размещения для прибывающих с Донбасса.

Глава региона проверил места размещения для прибывающих с Донбасса.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В понедельник, 21 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил состояние пунктов временного размещения для граждан, прибывающих с Донбасса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона осмотрел несколько объектов в самом областном центре и в Кстовском районе.

По словам Никитина, в регион приедут около тысячи вынужденных переселенцев, половина из которых - дети.

- Мы в регионе сделаем все, чтобы принять и разместить их достойно. Для этого отобраны наиболее подходящие объекты – свободные пансионаты и лагеря, в них созданы все необходимые условия. Люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Лично занимаюсь этим вопросом, весь процесс держу на контроле, - сказал он.

По мнению главы региона, созданы необходимые условия для прибывающих граждан.

По мнению главы региона, созданы необходимые условия для прибывающих граждан.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Люди будут обеспечены горячим питанием.

Люди будут обеспечены горячим питанием.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Помимо этого, участники рабочей группы обсудили, как будут встречать прибывающих граждан, как будет проводиться их размещение и какую помощь регион готов им оказать. В этом совещании участвовали представители регионального правительства, федеральных ведомств и мэрии Нижнего Новгорода.

Рабочая группа обсудила вопросы, касающиеся размещения вынужденных переселенцев.

Рабочая группа обсудила вопросы, касающиеся размещения вынужденных переселенцев.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кстати, по данным на 9 утра из ДНР и ЛНР в Россию отправились 68,5 тысячи вынужденных переселенцев. Из них около тысячи прибудут в Нижегородскую область.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты собрали гуманитарную помощь для переселенцев, прибывающих с Донбасса.

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