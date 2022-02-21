Участники соревнований в Лукоянове оказались заражены норовирусом

Эпидемиологи оперативно взяли пробы у пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Норовирус обнаружили у участников соревнований по футболу, которые проходили в городе Лукоянов Нижегородской области 19 февраля. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, 13 детей и 2 взрослых, посещавших соревнования, пожаловались на тошноту и другие признаки отравления. На момент обращения все они находились в гостинице. Троим детям потребовалась госпитализация, но один ребенок впоследствии был переведен на амбулаторное лечение.

Сотрудники Управления незамедлительно прибыли к месту случившегося, опросили пострадавших, взяли у них анализы.

- Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус. В ходе осмотра помещений и пищеблока гостиницы сотрудниками Управления выявлены нарушения санитарного законодательства. В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Несмотря на то, что заболевание в основном протекает у пациентов в легкой форме, ситуацию обещали не пускать на самотек. Так, к виновным в произошедшем будут применены меры административного реагирования. Сотрудники Управления контролируют ситуацию.

Кстати, свою проверку по факту случившегося организовала и региональная прокуратура.

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