Массовое отравление детей на соревнованиях в Лукоянове: прокуратура Нижегородской области проводит проверку

13 детей и 2 взрослых отравились на соревнованиях по футболу в Лукоянове 19 февраля Фото: "КП" Архив

13 детей и 2 взрослых отравились на соревнованиях по футболу в Лукоянове в субботу, 19 февраля. Об этом “КП-Нижний Новгород” сообщили в Минздраве Нижегородской области.

По предварительным данным, вечером в субботу из гостиницы, где проживали приезжие команды и их тренеры, в скорую поступил вызов – 13 детей и 2 взрослых пожаловались на тошноту, у них также наблюдались и другие симптомы пищевого отравления.

Сообщается, что трем детям потребовалась госпитализация – их доставили в Лукояновскую ЦРБ.

- Из троих пострадавших, доставленных в Лукояновскую ЦРБ, один ребёнок после оказания медпомощи и отказа от госпитализации, подписанного его родителями, был направлен на амбулаторное лечение, - сообщили в ведомстве.

Двух других детей в состоянии средней степени тяжести перевели в детскую инфекционную больницу № 8 Нижнего Новгорода, где поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Пострадавшим с более лёгкими проявлениями пищевого отравления оказали необходимую медицинскую помощь на месте и отпустили по домам на амбулаторное лечение.

В настоящий момент Прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора начала проверку по факту массового отравления детей в Лукоянове.

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