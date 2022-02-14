«Выживший мальчик еще не знает, что родителей больше нет»: Что известно о семье, погибшей в автокатастрофе под Нижним Новгородом

Светлана и Дмитрий погибли в ДТП вместе с двухгодовалым сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В минувшие выходные Нижегородскую область потрясла новость о чудовищном ДТП, в котором погибли молодая семейная пара и их двухлетний ребенок. Авария произошла в субботу 12 февраля в 16:15 около села Стёксово Ардатовского района. Там водитель фуры не справился с управлением и вылетел в лоб «Шкоде», в которой ехала семья с двумя детьми.

- Сотрудниками полиции установлено, что водитель грузового автомобиля выбрал не соответствующую скорость при прохождении поворота, в результате чего большегруз занесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в субботу, 12 февраля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Удар был такой силы, что легковушка в одну секунду превратилась в груду искореженного металла. Жительница Ардатова Катерина Абахтимова рассказывает, что проезжала по этой дороге буквально через пять минут после аварии, и увиденная картина до сих пор стоит у нее перед глазами.

От удара легковушка превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Авария очень страшная, все эти дни я не могу прийти в себя от увиденного. Хочу сказать, что на этом участке совсем не чищена дорога, и это не участок, где две полосы, там имеется обгонная полоса, на которой сплошная грязь, буквально две недели назад меня саму там занесло, хотя и скорость была небольшая, – рассказала Катерина Абахтимова.

Выжил только Максим

В иномарке находилась молодая семья из Арзамаса – они ехали в Ардатов. За рулем сидел 34-летний Дмитрий, рядом его 33-летняя супруга Светлана, а на заднем сидении их сыновья – восьмилетний Максим и двухгодовалый Владик. В аварии выжил только Максим – его мама, папа и младший брат погибли на месте. Дети были пристегнуты в удерживающих устройствах, но младшего ребенка, увы, это не спасло.

В аварии из всей семьи выжил лишь один 8-летний Максим. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу после аварии Максима доставили в больницу Арзамаса, а после перевезли его в детскую областную больницу в Нижнем Новгороде. Он получил открытые переломы обеих бедренных костей, перелом ноги. Для мальчишки, который мечтал стать звездой футбола, это тяжелое потрясение, но оно не идет ни в какое сравнение с потерей всей семьи. Сейчас, по словам медиков, состояние Максима стабильное, он в сознании и уже дает показания следователям. Однако о том, что он потерял всю семью, мальчику пока не говорят.

- Он ещё не знает, что у него родителей больше нет. Он думает, что их на другой скорой забрали, и они тоже в больнице. Он спрашивает, «когда меня папа заберет?» - рассказал родственник мальчика Илья.

Знакомые семьи рассказали, что дальнейшим воспитанием Максима займутся его родственники – бабушка, тёти и дяди.

Красавица с добрыми глазами

Известие о случившемся грянуло как гром среди ясного неба и шокировало всех, кто знал эту семью. Бывшая одногруппница Светланы Анна узнала о гибели институтской подруги от общих знакомых. Анна училась с ней в Арзамасском педагогическом институте: пять лет просидели за одной партой, а потом разлетелись, кто куда, но поддерживали связь через интернет.

Светлана - красавица с лучезарной улыбкой и открытым взглядом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она была замечательная девчонка, - едва сдерживая слёзы, рассказала Анна «КП – Нижний Новгород». - Очень эффектная, всегда с идеальной причёской, макияжем. Очень добрая, приветливая, отзывчивая, трудолюбивая. Была всегда душой компании. Всегда все о ней отзывались только добрым словом, всегда было много друзей у нее, всегда была в центре внимания.

Светлана – красавица с лучезарной улыбкой, добрым взглядом и золотыми руками. На своей странице в соцсети она делилась фотографиями красивых тортиков, сделанных своими руками. Замужем за Дмитрием она была более десяти лет, пара воспитывала двух сыновей. Старший – Максим – до катастрофы занимался в футбольной секции, а его младшему брату прошлой осенью только исполнилось два годика.

«Каждый день по области ездил, и ни одной аварии»

Сейчас в соцсетях бурно обсуждают, кто виноват в этой чудовищной трагедии и что стало причиной ДТП. Путаница в этом вопросе возникла еще и из-за того, что сразу после аварии в МВД озвучили оперативную информацию о том, что на встречку вылетел водитель «Шкоды», однако уже через несколько часов поступила уточненная информация о том, что все было совсем наоборот, и на встречную полосу выехал именно грузовик.

За рулем большегруза находился 47-летний мужчина со стажем вождения более 20 лет. Случались ли аварии в его практике, нам неизвестно, а вот знакомые погибшего водителя легковушки все как один говорят, что Дмитрий был очень аккуратным водителем.

Знакомые в один голос говорят, что Дмитрий был очень аккуратным водителем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Диман каждый день по области ездил, и ни одной аварии, - недоумевает его знакомый Алексей Аржаткин. К слову, родители ребят, вместе с которыми сын Дмитрия занимался в футбольной секции, без опаски отпускали сыновей с ним на машине на соревнования.

- Димка всю жизнь детей возил, и не было даже мелкого ДТП, – подтверждает его родственник Евгений.

Мальчик потерял обоих родителей в автокатастрофе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При каких обстоятельствах был совершен опасный маневр, унесший жизни трех человек, сейчас выясняет следствие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Главными свидетелями по делу являются водитель грузовика и восьмилетний Максим – единственный выживший пассажир легковушки.

13 февраля в траурном зале у Тихвинского кладбища в Арзамасе состоялось прощание с погибшими, а сегодня молодую супружескую пару и их двухгодовалого малыша проводили в последний путь – похороны состоялись в Ардатове.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшей семьи.

КСТАТИ

Родительский комитет 2 «А » класса арзамасской школы №15, в которой учится Максим, организовал сбор средств для мальчика, которого впереди ждет длительная реабилитация. Помочь можно по номеру карты 4279420014902031, которая привязана к телефону 89535778749 Светлана Б. (представитель родительского комитета).