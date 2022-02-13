Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области

По факту серьёзной аварии, произошедшей днем 13 февраля на 260 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в Ардатовском районе Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по статье ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По уточненным данным ведомства, водитель грузовика выехал на встречную полосу движения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем "Шкода" в районе села Стёксово, около 17:00. Скончались водитель легковушки и два пассажира. Среди погибших один несовершеннолетний двух лет. Другого несовершеннолетнего ребенка 8 лет доставили в больницу.
В настоящее время проводится расследование.
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