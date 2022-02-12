Два взрослых и один несовершеннолетний погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Ардатовском районе Нижегородской области сегодня, 12 февраля. Среди них был один несовершеннолетний. Другого несовершеннолетнего доставили в больницу. Подробностями этой трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля "Шкода" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком в районе села Стёксово, около 17:00. Скончались водитель легковушки и два пассажира, доставленный в больницу – третий пассажир.

– Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа, – прокомментировали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Каких-либо других сведений о случившемся пока нет.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" выражает глубокие соболезнования семье и друзьям погибших.