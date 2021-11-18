Научный сотрудник нижегородского вуза выращивал в своей квартире галлюциногенные грибы

Грибы мужчина выращивал в пластиковых контейнерах. Фото: кадр с видео МВД России.

В Нижнем Новгороде старшего научного сотрудника одного из местных вузов подозревают в незаконном выращивании галлюциногенных грибов. У него дома обнаружили два пластиковых контейнера, в которых он и разводил свой «огород».

46-летний мужчина работает в одном из нижегородских университетов, а живет вместе с мамой в обычном многоквартирном доме на проспекте Ленина. На эту квартиру оперативники вышли благодаря случаю: в один из дней в полицию поступил звонок о семейно-бытовом конфликте, и наряд приехал по указанному адресу.

Однако, прибыв на место, сотрудники обнаружили кое-что более интересное: в комнате, где жил преподаватель, они увидели два пластиковых контейнера с грибами. Мужчина выращивал не вешенки и не шампиньоны, а самые что ни на есть галлюциногены.

- По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество, - рассказали в пресс-службе МВД России.

По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений на преподавателя завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.