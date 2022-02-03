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Происшествия3 февраля 2022 18:48

Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Уже сформирован штаб по ликвидации последствий ЧП
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. ФОТО: Андрей Шамин.

Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. ФОТО: Андрей Шамин.

В результате взрыва газа, произошедшего на пятом этаже в жилом доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, пострадали два человека. Сейчас им обоим оказывается медицинская помощь.

- По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. -Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.

Квартира внутри серьезно обгорела.

Квартира внутри серьезно обгорела.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 13 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия уже сформирован штаб по ликвидации последствий ЧП.

В здании выбило стекла и двери.

В здании выбило стекла и двери.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Губернатор поручил обеспечить пребывание людей в пунктах временного размещения, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Такой пункт будет организован в здании школы, при необходимости на ночь эвакуированных жителей могут разместить в гостинице. Дал поручение районной администрации и соответствующим службам срочно подготовить варианты размещения, если это потребуется. Все должно быть готово, людей на улице ночью оставлять нельзя.

По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.

По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате взрыва несущие конструкции здания не пострадали. Однако в квартирах нарушено остекление, пострадали межкомнатные и межквартирные перегородки.

ЧППроисшествия: ЧП