Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. ФОТО: Андрей Шамин.

В результате взрыва газа, произошедшего на пятом этаже в жилом доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, пострадали два человека. Сейчас им обоим оказывается медицинская помощь.

- По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. -Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.

Квартира внутри серьезно обгорела. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 13 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия уже сформирован штаб по ликвидации последствий ЧП.

В здании выбило стекла и двери. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Губернатор поручил обеспечить пребывание людей в пунктах временного размещения, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Такой пункт будет организован в здании школы, при необходимости на ночь эвакуированных жителей могут разместить в гостинице. Дал поручение районной администрации и соответствующим службам срочно подготовить варианты размещения, если это потребуется. Все должно быть готово, людей на улице ночью оставлять нельзя.

По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате взрыва несущие конструкции здания не пострадали. Однако в квартирах нарушено остекление, пострадали межкомнатные и межквартирные перегородки.