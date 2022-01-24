В Нижнем Новгороде задержали мужчину, истязавшего детей с помощью зажигалки

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, истязавший маленьких детей с помощью зажигалки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде задержали отца двух маленьких детей, которых с ожогами половых органов нашли в пустой квартире несколько дней назад. Правоохранители сразу установили, что к истязанию малышей может быть причастен их 31-летний отец и объявили его в розыск. Спустя несколько дней его задержали.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Когда именно и сколько раз мужчина издевался над детьми, пока неизвестно – установлено лишь, что всё это происходило в период с 31 декабря по 17 января.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинял физические и психические страдания малолетнему пасынку путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий, - сообщили в ведомстве.

Мужчина, являющийся гражданином соседней республики, был задержан, и сейчас он находится под стражей. Следователи устанавливают, совершались ли подобные действия в отношении второго ребенка, а также выясняют, где находилась мать малышей и почему она не защитила их от тирана. Однако по информации, имеющейся у «КП – Нижний Новгород», на теле второго ребенка также были обнаружены термические ожоги.

Напомним, двух мальчиков четырех и пяти лет обнаружили в пустой квартире в Канавинском районе недалеко от стадиона «Локомотив» вечером 18 января. Сотрудники ПДН пришли сюда после сигнала из детского сада, воспитатели которого и обнаружили на телах малышей страшные ожоги: у одного мальчика был обожжен половой орган, а у другого – ягодицы. В момент визита правоохранителей дети были дома одни. Полицейские изъяли из квартиры две зажигалки, а детей на «скорой» доставили в больницу, где врачи диагностировали ожоги второй степени. После этого ребятишек поместили в социально-реабилитационный центр «Ласточка», сейчас их жизни ничто не угрожает.

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