Двух детей с ожогами половых органов обнаружили в пустой квартире в Нижнем Новгороде

Сейчас дети находятся в безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чудовищная история произошла на днях в Канавинском районе Нижнего Новгорода: там в пустой квартире обнаружили двух маленьких мальчиков с ожогами половых органов. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в силовом ведомстве.

Пятиэтажка, в квартире которой нашли детей, расположена посреди частного сектора рядом с футбольным стадионом «Локомотив». Сюда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних нагрянули после того, как получили тревожное сообщение из расположенного неподалеку детского сада.

Травмы у ребят первыми заметили воспитатели: у Анвара*, которому несколько дней назад исполнилось четыре года, был сильно обожжен половой орган, а у его пятилетнего брата Рустама* – ягодицы. Шокированные увиденным, воспитатели обратились в полицию.

- Когда пришел сотрудник ПДН, дети были в квартире одни. Где находятся их родители, мальчики пояснить не смогли, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Ребятишек отвезли в детскую больницу, где их осмотрели врачи. У обоих ожоги второй степени, у младшего уже начала развиваться инфекция.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. В изуверствах подозревается не кто иной, как родной отец мальчиков – 31-летний гражданин соседней республики. Не исключено, что ожоги малышам он причинил зажигалкой – из квартиры их было изъято две штуки.

О родителях детей известно, они приехали в Нижний Новгород на заработки. Как установили правоохранители, срок действия патента у отца заканчивается 27 января, то есть через несколько дней. Где сейчас находится мужчина, неизвестно, его объявили в розыск.

Сами малыши сейчас в безопасности: они находятся в детском центре «Ласточка», их жизни ничто не угрожает. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не бдительные воспитатели. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

*- имена героев изменены.