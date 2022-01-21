Кровавая сосулька-гигант на крыше дома вызвала оторопь у жителей Сарова

Ледяная громадина наводила ужас на прохожих. Фото: Иван Миронов

На днях в Сарове заметили огромную сосульку, которая свисала с крыши одного из домов по улице Дзержинского. И всё бы ничего, но трехметровая ледяная глыба имела кроваво-красный цвет, что вызвало оторопь у местных жителей. Вскоре фотография необычной ледышки разлетелась по соцсетям, и интернет-пользователи принялись гадать причины зловещей расцветки сосульки.

- Выглядит жутковато, - сошлись во мнении многие комментаторы.

- Я думаю, это знак коммунальщикам. Не уберете - будет на вас кровавый грех, не отмоетесь, - предположил житель Сарова Алексей Николаев.

Как удалось выяснить «Комсомолке», мужчина во многом оказался прав. Это действительно был рукотворный знак коммунальным службам Сарова, и сделал его не кто иной, как житель этого самого дома Иван Миронов – ледяная громадина свисала прямо перед его окнами.

Так сосулька выглядит с улицы и изнутри квартиры. Фото: Иван Миронов

- Мы покрасили её обычной акварелью для привлечения внимания. И это сработало: в таком окрасе она не провисела и суток, её сразу же убрали, - рассказал «КП – Нижний Новгород» молодой человек.

По его словам, сосульки на этом доме сбивают раз в неделю, но за это время успевает нарасти трехметровая глыба, которая свисает с крыши прямо над подъездом. Но теперь, вероятно, местные коммунальщики будут особенно тщательно следить за этим участком во избежание появления «кровавых знаков».

В Нижнем Новгороде сейчас тоже активно ведется уборка крыш от снега, наледи и сосулек. К сожалению, не обошлось без трагедий. Так, на днях в Сормовском районе ледяная глыба насмерть придавила 56-летнего мужчину, который хотел очистить кровлю здания.