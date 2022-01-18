«На него упал ледяной столб»: Житель Нижнего Новгорода погиб под огромной глыбой льда

56-летний нижегородец погиб под метровой глыбой льда. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая трагедия произошла сегодня на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода – там гигантская глыба льда сошла на 56-летнего нижегородца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- По версии следствия, утром 18 января собственник чистил крышу от образовавшейся наледи, свисающей с одноэтажного промышленного здания, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Огромные глыбы льда он срезал бензопилой. В процессе работы ледяной столб диаметром около метра сломался и упал прямо на 56-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался.

Как рассказали следователи, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место происшествия уже выехали следователи регионального управления СУ СКР. В данный момент опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, несколько дней назад мы уже писали о похожей истории. К счастью, тогда оказавшийся под сходом наледи мужчина остался жив.

- Днем 6 января на работающего на улице 28-летнего мужчину упала наледь со здания торгового центра, расположенного на улице Гордеевская в Канавинском районе, - рассказывали следователи. – С телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где сейчас находится на лечении. В ходе проведения доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за содержание здания.