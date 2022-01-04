Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Нижегородской области

Сейчас пациентка находится на лечении в одном из ковидных госпиталей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрировали в Нижегородской области. Предполагается, что заражение произошло не на территории региона. Такой информацией в своем Инстаграме поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Известно, что новый штамм обнаружили у местной жительницы 28 лет, которая от COVID-19 не вакцинировалась. Сейчас она находится на лечении в одном из ковидных госпиталей в Нижнем Новгороде.

- Самочувствие пациентки средней степени тяжести, - поделился министр. - Заболевание сопровождается вирусной пневмонией.

Компьютерная томография показала у пациентки лёгкую стадию поражения легких, в процесс вовлечено до 25% тканей. В настоящее время медики оказывают ей помощь согласно методическим рекомендациям от Минздрава России.

Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ЮАР 9 ноября и пока еще слабо изучен. Однако ученые уже доказали, что «омикрон» имеет множество мутаций, что делает его менее уязвимым. Однако вирусологи пока опасаются давать какие-либо прогнозы относительно поведения этой разновидности коронавируса.

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