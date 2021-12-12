Пятая волна коронавируса в Нижегородской области может начаться с 15 января

Пятая волна коронавируса в Нижегородской области может начаться уже через месяц – с 15 января 2022 года. Об этом заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём интервью телекомпании "Волга". По его словам, особую угрозу в настоящий момент представляют дети как самая слабо иммунизированная часть населения. Они-то и могут спровоцировать очередной подъём заболеваемости.

– Мы видим в структуре заболеваемости 4% детского населения. Но что происходит на Западе? Давайте смотреть туда, где развитие заболеваемости опережает наши темпы, и учиться на их ошибках, – призвал Давид Валерьевич. – Там 12% в структуре заболеваемости – это дети. В структуре смертности – уже 1% детского населения.

По словам министра, вирус приспосабливается и бьёт по самым слабым. А самыми слабыми являются незащищённые категории населения – дети и старики. Коронавирус делает это с целью создать для себя определённую почву, чтобы стабилизироваться в популяции.

Мелик-Гусейнов напомнил, что партия вакцины "Спутник-М" для вакцинации подростков поступит в Нижегородскую область уже в текущем месяце. Замгубернатора обратил внимание также и на опыт других стран по вакцинации детей.

– Обращаюсь к родителям – очень ответственно подойдите к этой истории. Дети находятся в опасности. В очень серьёзной опасности, – сказал глава регионального Минздрава.

Кроме того, Давид Валерьевич подчеркнул, что неизбежна и шестая волна ковида.