Красные казармы на Нижневолжской набережной продают за 950 млн рублей

Восточный корпус Красных казарм. Фото: Авито.

Красные казармы на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 950 миллионов рублей. Речь идет только об одном здании комплекса, а именно о восточном корпусе, что ближе к Чкаловской лестнице. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Комплекс военных казарм был построен на берегу Волги в середине 19 века – здесь жили солдаты нижегородского гарнизона и жандармы. В последние десятилетия уникальные здания долгое время стояли заброшенными, но в 2011 году архитектурный ансамбль был признан объектом культурного наследия регионального значения. Спустя два года здесь случился сильный пожар, в результате чего восточный корпус полностью обгорел изнутри. В 2014 году оба здания были проданы нижегородскому ресторатору и отельеру Дмитрию Володину за скромные 107,83 млн рублей (стоимость земельного участка составила 82,56 млн рублей). Тогда же стало известно о планах предпринимателя открыть там четырехзвездочную гостиницу на 150 мест к Чемпионату мира по футболу, однако проект так и не был реализован. В 2019 году Дмитрий Володин выставил на продажу красные казармы за 500 миллионов, но покупателя на ветхие здания не нашлось, и тогда он решил провести реконструкцию объекта, после чего стоимость памятника архитектуры заметно подросла. Осенью 2021 года восточный корпус красных казарм был выставлен на продажу за 870 рублей.

Так здание выглядит изнутри. Фото: Авито.

- Из здания вывезен весь мусор, демонтированы все перегородки, снят старый штукатурный слой и проведены другие мероприятия по реконструкции объекта с капремонтом всех повреждений конструкций здания. Произведена замена межэтажных перекрытий третьего этажа и мансарды. Заменены стропила, кровля, окна и отремонтирован фасад здания. В здание КПП проведена вода, электричество и сделан ремонт, - говорится в объявлении.

Однако больше чем за год казармы так никто и не купил, а цены на недвижимость растут, и владелец вновь увеличил стоимость продаваемого имущества.

К слову, новый собственник без проблем сможет открыть здесь отель: по заказу собственника разработана проектная документация на четырехзвездочную гостиницу, получено заключение историко-культурной экспертизы. Также в здании можно устроить бизнес-центр или апартаменты, благо месторасположение красных казарм очень привлекательно.

- Что бы это ни было - офис, бизнес-центр или отель, - локация сделает его одним из самых знаковых и перспективных в своем сегменте, - говорится в объявлении.

Это не единственный крупный коммерческий объект в Нижнем Новгороде, который длительное время не могут продать. Так, кинотеатр "Россия" продается за 250 миллионов рублей, а Гордеевский универмаг за 225 миллионов.