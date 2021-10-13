Здание кинотеатра «Россия» продают в Нижнем Новгороде за 250 млн рублей

Здание кинотеатра продается вместе с земельным участком. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здание кинотеатра «Россия» и земельный участок под ним пытаются продать в Нижнем Новгороде за 250 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Здание кинотеатра располагается на проспекте Ленина, имеет два этажа, подвал и антресольный этаж Общая площадь объекта составляет 3651,4 квадратных метра. Кинотеатр продается вместе с земельным участком и прилегающей территорией общей площадью 1,7 гектара, которые находятся в собственности. Категория земель – земли населенных пунктов.

Напомним, кинотеатр пытались продать и ранее. Так, в 2019 году собственник просил за него 300 миллионов рублей.