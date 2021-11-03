Гордеевский универмаг продают в Нижнем Новгороде за 225 млн рублей

Гордеевский универмаг Фото: avito.ru

Одно из трех зданий Гордеевского универмага продается в Нижнем Новгороде за 225 млн рублей. Объявление соответствующего содержания размещено на портале «Авито».

Речь идет о семиэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров. Оно располагается на улице Гордеевской, 2А.

- Расположен на крупной транспортной развязке - красная линия, пересечение Московского шоссе и улицы Гордеевской. Остановка трамвая и вход в метро (подземный переход) находятся напротив центрального входа. В 100 метрах от здания расположены остановки автобусов и троллейбусов, в том числе, междугородние, - говорится в объявлении.

Здание эксплуатируется 13 лет и обрело популярность у покупателей. На верхних этажах возможно использование под бизнес-центр, зал для занятий фитнесом и даже под хостел, ведь совсем недалеко находится железнодорожный вокзал.

В здании имеются все необходимые коммуникации, подключение к собственной котельной и запас дополнительной выделенной мощности. Установлены лифт и эскалаторы, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, работает круглосуточная охрана.

В аренде также имеется участок, площадью 1,5 тысяч «квадратов». Покупателю это здание предлагается как готовый источник пассивного дохода от сдачи помещений в аренду и с существующим пулом арендаторов.

- Готовы к встречным предложениям, торг уместен, - добавил автор объявления.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продают здание кинотеатра «Россия».