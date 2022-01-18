Житель Нижнего Новгорода во время семейной ссоры выбросил молодую жену с четвертого этажа. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Семейная ссора в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией – в порыве эмоций 54-летний мужчина среди ночи выбросил с балкона свою молодую жену. К счастью, она осталась жива. Но находится в тяжелом состоянии.

- По версии следствия, ночью 17 января мужчина выбросил с балкона свою 23-летнюю гражданскую жену, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Квартира находится на четвертом этаже одного из домов по улице Надежды Сусловой.

Сейчас женщина госпитализирована в городскую больницу. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Что послужило причиной ссоры, теперь предстоит выяснить следователям.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

-В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказывают в Следственном комитете. – Сам мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, это уже не первый случай жестокой расправы супругов над своими женами. Буквально в декабре 2020 года на всю Россию прогремела жуткая история расстрела молодой красавицы-жены в центре Нижнего Новгорода. Как оказалось, убийцей стал известный бизнесмен Вячеслав Тимофеев, долгие годы являвшийся директором по развитию детской футбольной школы «Volga Kids».

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