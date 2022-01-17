В отношении жительницы Юганца, избившей своего ребенка, возбудили административные дела

В Нижегородской области продолжается проверка по инциденту в поселке Юганец Нижегородской области. Напомним, там многодетная мать избила своего семилетнего ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас проверку по факту ЧП начали и в Следственном комитете, и в полиции. Сотрудники полиции, кстати, уже озвучили первые результаты.

- В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность данной женщины. Это 44-летняя местная жительница, а мальчик - ее сын, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - На место незамедлительно выехали представители подразделения по делам несовершеннолетних по Володарскому району, которые вызвали медицинских работников для осмотра ребенка. В отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по статьям "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Сейчас проверка продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.