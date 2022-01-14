Нижегородский хоккеист едва не лишился почки из-за травмы, полученной во время матча

Медики провели сложную операцию, благодаря которой удалось сохранить почку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игрок нижегородской команды «Старт» по хоккею с мячом чуть не лишился почки из-за полученной травмы. Историю спасения спортсмена рассказали корреспонденту «КП-Нижний Новгород» в городской больнице№35 областного центра.

В одной из последних игр перед Новым годом спортсмен получил сильный удар в область почек. Вероятно, хоккеист не понял сразу, сколь опасную травму получил. Превозмогая боль, он стойко отыграл матч до конца. На следующий день хоккеист снова вышел на лед и провел еще одну игру. В тот же день спустя несколько часов травма вновь дала о себе знать.

- Почечная гематома лопнула, пациент был экстренно госпитализирован в Городскую больницу № 12 Сормовского района. Была угроза полного удаления почки. Срочно вызвали дежурного хирурга из городской больницы № 35, пациент прооперирован, почка ушита, орган удалось спасти, - рассказали в 35-й больнице.

Отметим, что операция была одной из наиболее сложных. Она показала степень профессионализма нижегородских медиков. Кратко о ней упоминалось в одном из предыдущих материалов.

Пациента выписали из больницы еще до Нового года, и он смог встретить праздник в кругу родных и близких, а не в больничной палате. 3 января пациент был на контрольном осмотре. Врачи дают благоприятный прогноз.

Важно, что после этой травмы спортсмен сможет продолжить карьеру хоккеиста. Во всяком случае, показаний этому нет.

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