Шесть хоккеистов «Торпедо» заболели коронавирусом. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть игроков хоккейного клуба «Торпедо» заболели коронавирусом: диагноз подтвердили тесты, которые оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Поскольку сезон КХЛ в самом разгаре, к тренировкам привлекают молодежь из «Чайки» - все они также регулярно проходят тестирование на ковид.

- Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, - прокомментировали в ХК «Торпедо».

11 января «Торпедо» на домашнем льду примет «Барыс» - матч состоится, «если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в командах», сообщили в нижегородском клубе.

Руководство Континентальной Хоккейной Лиги ежедневно проводит оперативные совещания по эпидемиологической обстановке в командах. Матчи тех клубов, где игроки массово болеют ковидом, будут отменяться или переноситься. Так, например встреча «Авангарда» и «Салавата Юлаева» была отменена из-за того, что в уфимском клубе коронавирусом заболели 20 хоккеистов, пять тренеров и еще один представитель команды.