В Нижнем Новгороде задержали женщину за организацию наркопритона Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнем Новгороде задержали 53-летнюю женщину, которая подозревается в организации наркопритона. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, на нее завели уголовное дело.

- Было установлено, что неработающая женщина на постоянной основе предоставляла одну из комнат квартиры в Ленинском районе Нижнего Новгорода для употребления наркотиков, принимая в качестве оплаты наркотические средства, - сообщили в ведомстве.

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении нее избрана мера процессуального принуждения – подписка о невыезде.

Кроме того, известно, что ранее женщина уже была судима. За указанное преступление уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В настоящий момент расследование продолжается.

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