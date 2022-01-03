«Сделала притон для проституток»: Администратора кстовской сауны задержали за организацию борделя

Администратора кстовского мотеля задержали за организацию борделя. Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Кстово задержали администратора мотеля-сауны, который подозревается в организации притона для проституток. На 46-летнюю женщину завели уголовное дело. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

О странных делах, творящихся в заведении по проспекту Капитана Рачкова, полиции стало известно еще в августе прошлого года, тогда же была начата проверка. И вот спустя несколько месяцев, в декабре, преступление было раскрыто.

- Было установлено, что женщина, являясь администратором мотеля-сауны, из корыстных побуждений на постоянной основе сдавала помещение человеку, организовавшему здесь притон для занятия проституцией, - рассказал источник «КП – Нижний Новгород».

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В отношении нее избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Известно, что ранее она не была судима.

За указанное преступление уголовным кодексом предусмотрено наказание от стотысячного штрафа до пяти лет лишения свободы.