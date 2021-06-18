Нижегородский кремль украсил обложку журнала National Geographic

Нижегородский кремль украсил обложку летнего выпуска журнала National Geographic Traveler. Фото: АНО «Центр 800»

По данным правительства Нижегородской области, обложку нового летнего выпуска журнала National Geographic Traveler украсил Нижегородский кремль.

В журнале представят большой гид по городу, в котором об особых местах Нижнего Новгорода рассказывают губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин, художники Артем Филатов и Никита Nomerz, архитектурный критик Марина Игнатушко и многие другие. Для читателей журнала редакция также приготовила несколько туристических гидов и маршрутов - по набережным, по гастрономическим точкам, объектам деревянной архитектуры и стрит-арта, а также «Карту закатов», которая содержит все 18-ть площадок для встречи легендарных закатов.

- То, что в год 800-летия такой бренд, как National Geografic, обратил внимание на Нижний Новгород, показывает, что город становится все более притягательным для туристов, - подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович.

Он также отметил, что уже в августе для всех желающих откроют прогулки по обновленной территории крепости. Можно будет как посетить главную достопримечательность – Борисоглебскую башню Нижегородского кремля, которая изображена на обложке журнала, так и полюбоваться красивым закатом прямо со стен крепости.

Отметим, что National Geographic Traveler на сегодняшний день является самым авторитетным изданием о путешествиях, основное внимание в нем уделяется как подробному разбору популярных среди туристов стран, так и советам о посещении экзотических стран.

Напомним, что ранее Комсомолка представила полную программу мероприятий, которая содержит фестивали, выставки, концерты, в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме того, доступ на массовые мероприятия ограничат в Нижегородской области с 18 июня – пускать будут только при наличии медицинских справок. Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.