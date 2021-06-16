Доступ на массовые мероприятия ограничат в Нижегородской области с 18 июня

С 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации: за последние сутки число новых заболевших составило свыше 190 человек, а общее число зараженных превысило 120 тысяч человек.

Допуск на массовые мероприятия в Нижнем Новгороде и области будет предоставляться организаторам, участникам и посетителям только при предъявлении оригинала (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов:

- сертификата профилактической прививки от COVID-19;

- отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня);

- результата исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней);

- «универсального документа посетителя мероприятий» (находится в разработке);

- для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

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