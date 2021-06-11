Программа мероприятий на День России 2021 в Нижнем Новгороде Фото: Анна САДОВНИКОВА

Стала известна программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде 12 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одним из ключевых событий праздника станет культурно-исторический фестиваль «Музыка над городом», который пройдет сразу на 12 городских площадках. Так, с 12:00 до 15:00 в парке Пушкина будут рассказывать о русском искусстве XIX века, в парке Победы – о советском искусстве военного и послевоенного времени, в парке 1 Мая – об искусстве времен Оттепели, а в «Дубках» – об искусстве позднего СССР и перестройки. В Автозаводском парке до 16:00 предусмотрена не менее интересная программа о народном искусстве.

С 13:00 до 16:00 на бульваре авиастроителей (улица Баранова, 9) будет организована программа, посвященная довоенному искусству, а в Светлоярском парке также будут рассказывать о периоде Оттепели.

С 15:00 до 18:00 у памятника Рокоссовского продолжится ранее начатая в парке Пушкина программа о XIX веке, у кинотеатра «Импульс» расскажут о современном искусстве, а в парке Станкозавода об искусстве времен Революции.

Девушки на праздновании Дня России. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

С 16:30 до 19:30 в парке Свердлова тоже расскажут про XIX век, а в 17:00 на улице Культуры исполнят современные молодежные хиты.

Самое позднее мероприятие фестиваля начнется в 18:00 на Верхневолжской набережной, 11 и будет посвящено русскому искусству начала XX века.

На некоторых из перечисленных локаций посетителям в честь праздника будут раздавать ленточки в цветах российского триколора. По итогам фестиваля будет создан документальный фильм.

Предусмотрены и иные праздничные мероприятия, например, дворовый фестиваль «Город красок, музыки и света» в Юбилейном сквере с 12:00 до 15:00. В 15:00 в парке Свердлова пройдет фестиваль национальных культур, а в Автозаводском парке – фестиваль красок.

Кроме того, в 16:00 можно посетить выставку ретро-автомобилей в парке 1 Мая.

Большой спектр мероприятий представлен в онлайн-формате. Так, например, в 12:00 можно включить мастер-класс по живописи сухой пастелью, а в 18:00 пройдет концерт камерного хора «Нижний Новгород», который выступит с песнями о России.

Напомним, 12 июня в областном центре стартует фестиваль «Столица закатов».

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