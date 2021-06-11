Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июня 2021 года: Новый пункт вакцинации открыли на станции канатной дороги "Борская" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 172 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 119,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 119 702.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 113 670 человек. За последние сутки выписали 106 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 20 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 782 жителя региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, на станции канатной дороги "Борская" открылся новый пункт вакцинации. По счёту он уже 140-й в регионе.

Кроме того, мы рассказывали, что Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса: ждёт ли нижегородцев новый локдаун? А также развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19.

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