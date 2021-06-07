Наталья Водянова: «Я говорю со своими детьми на русском языке»

Наталья Водянова и ее 15-летняя дочь Нева. Фото: Инстаграм

Всемирно известная модель Наталья Водянова поздравила в Instagram своих подписчиков с Днем русского языка в Организации Объединенных Наций, который отмечался накануне, 6 июня. Напомним, несколько месяцев назад знаменитая россиянка стала послом доброй воли ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Наталья Водянова родом из России – она родилась в Нижнем Новгороде (Горьком) – поэтому она не могла обойти стороной это событие.

«Это мой родной язык, который я очень люблю. Училась я плохо в целом, но по русскому и литературе у меня были четверки и пятерки, потому что у меня была прекрасная учительница Ольга Николаевна, которой я очень благодарна за то, что она смогла привить мне любовь к моему родному языку», - сказала Наталья.

По словам супермодели, дома с детьми она разговаривает на русском языке.

«Я считаю, что это очень важно, чтобы мои дети разговаривали на русском языке, чтобы они имели возможности , которые открывает наш великий язык. И это не только связано с культурой, русский язык в том числе – это информатика, это науки. Даже космонавты не летают в космос без знания русского языка, поэтому учите русский язык – это потрясающе!», - улыбнулась красавица.

У 39-летней Натальи Водяновой пятеро детей: сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева от первого брака и двое сыновей – Максим и Роман - от второго брака. Самому старшему – Лукасу – 19 лет, самому младшему – Роману – на днях исполнилось 5 лет.

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