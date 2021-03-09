«Прислушивайся только к себе»: Наталья Водянова раскрыла секреты успешной женщины

Супермодель Наталья Водянова: в юности и сейчас. Фото: Фейсбук

Супермодель Наталья Водянова написала письмо маленькой себе, где дала советы в том числе и современным девочкам-подросткам. В Instagram нижегородская золушка рассказала, что делает женщину счастливой и успешной, а также поделилась своим детским фото.

Наталья Водянова в юности. Фото: Instagram.com

«На этой фотографии мне 13-14 лет, я еще не знаю, что со мной будет, как сложится моя жизнь. Но если бы я могла дать себе тогда совет или сейчас моей дочери Неве и ее ровесницам, то он был бы таким: будь к себе добра и терпелива. Научись любить себя больше всех на свете и относиться к себе с вниманием и мягкостью. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Просто живи, дыши и впитывай», - написала Наталья.

Также она считает, что не стоит торопить время и стремиться узнать все наперед. «На самом деле, это "прекрасное далеко" и есть то самое, что делает тебя неповторимой, и это так прекрасно!», - уверена Водянова. Кому как не ей, прошедшей путь от обычной девочки до успешной всемирно известной женщины, это знать.

Наталья - успешная востребованная модель. Фото: Инстаграм

Также знаменитая супермодель, основатель фонда «Обнаженные сердца» призывает девочек всего идти к своей цели, несмотря ни на что.

«Не слушай, если кто-то говорит тебе, что что-то невозможно или сложно. Просто пробуй делать. И если что-то не чувствуется правильным, легко расставайся с этим и продолжай пробовать и изучать мир вокруг», - наставляет Наталья.

Однако в стремлении к своим целям и погоне за идеалами важно не потерять себя, считает красавица.

«Возможно, ты ориентируешься на каких-то женщин, кто тебя вдохновляет. Однако не позволяй себе теряться от сравнения с ними или с кем бы то ни было. Прислушивайся только к себе. Ты учишься, растешь, открываешь себя и в этом все, что нужно, чтобы наслаждаться моментом здесь и сейчас. Я обещаю - именно это позволит тебе стать счастливой женщиной», - заключила знаменитая икона мировой моды.

Наталья Водянова с мужем - французским миллионером Антуаном Арно. Фото: Инстаграм

Слова, сказанные одной из самых успешных и знаменитых женщин планеты, счастливой жены и мамы пятерых детей, активно обсуждали и комментировали.

«Ты хочешь сказать, что эти советы помогли попасть на обложку журнала? Бред. Просто удача!», - написал кто-то из ее подписчиков.

«А Вы мой успех в жизни оцениваете тем, что я попала на обложку журнала? Я считаю это бредом в ответ, простите. Мой успех, как его вижу я, в том, что мое сердце осталось открытым к боли других, и я использую свою платформу и свой голос на благо общества. В этом нет никакой удачи, а целеустремлённость, вера в себя и в своё предназначение!» - парировала красавица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Муж-миллионер Натальи Водяновой показал редкий снимок из постели

В Инстаграме Наталья Водянова то и дело делится семейными фотографиями, рассказывая о своей жизни. А вот ее муж, французский бизнесмен Антуан Арно крайне редко публикует что-то в соцсетях. Но на днях он сделал исключение по случаю дня рождения супермодели (подробности).

«Наталье Водяновой – 39!»: Самые яркие фото и образы знаменитой супермодели

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова считается признанным эталоном женственности и изящества. Стильные шляпки, красивые платья и экзотические наряды – все это сочетается в ее повседневной жизни. В день рождения супермодели «Комсомолка» просмотрела ее фотоархив и собрала ее самые запоминающиеся образы (подробности).