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"Покончу с табу": Наталья Водянова стала послом доброй воли агентства ООН по вопросам сексуального здоровья

Супермодель рассказала о своих планах на новом посту
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Наталья Водянова стала послом доброй воли агентства ООН по вопросам сексуального здоровья.

Наталья Водянова стала послом доброй воли агентства ООН по вопросам сексуального здоровья.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова теперь сможет расширить свою благотворительную деятельность на всю планету – и все благодаря новой должности. Она теперь официально стала послом доброй воли UNFPA – агентства ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. По словам модели, к этому она шла долгих три года.

- Это большая честь и, конечно, огромная ответственность, - поделилась модель на своей странице в Инстаграм. - Этому назначению и моему решению предшествовали 3 года совместной с агентством работы в таких странах как Россия, Беларусь, Турция, Кения, Индия, Швеи цария и других.

Со своими подписчиками супермодель поделилась не только радостью от назначения, но и планами деятельности на новом посту.

- Если вдуматься, только в этом году миллионы несовершеннолетних девочек все еще будут насильно выданы замуж, миллионы окажутся лишены доступа к прокладкам и предметам личной гигиены, десятки миллионов в своей жизни столкнуться с табу и предубеждениями, связанными с месячными, - напомнила супермодель. - Цель моей работы с UNFPA та же, что и раньше - покончить с табу, связанными с женским здоровьем.

Напомним, супермодель и раньше старалась привлечь внимание населения планеты к этой проблеме. К примеру, в 2019 году она заставила 15 тысяч детей крикнуть слово «месячные».

- В этом нет ничего ужасного или страшного! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу, - написала тогда Водянова под своим постом в Instagram.

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