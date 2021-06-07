«Они любили друг друга»: Молодая пара на мотоцикле разбилась насмерть в Богородске

В ДТП В Богородске насмерть разбились молодые парень и девушка. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области очередное ДТП с участием мотоцикла унесло две молодые жизни: в минувшую субботу в Богородске насмерть разбились 21-летний парень и 20-летняя девушка.

Авария произошла 5 мая около 15:30 на улице Красноармейской. Там мотоцикл на скорости «зацепил» машину, после чего вылетел с дороги.

«Водитель мотоцикла «Ямаха» не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с «четырнадцатой», после чего врезался в столб и жилой дом», - рассказали в Управлении ГИБДД по Нижегородской области.

После столкновения с машиной мотоцикл врезался в столб и дом. Фото: Богородск ТВ

Девушка погибли на месте, а водитель скончался в больнице через несколько часов.

Местные жители говорят, что нередко видели, как этот мотоцикл ездит по городу на приличной скорости.

«Эти ребята с улицы Ленина повернули прямо передо мной, довольно резко, не дождавшись, пока пройдут пешеходы, и, пока я ехал в гору, они уже лежали на обочине. Жаль ребят», – рассказал Андрей Нелюбовский, ставший очевидцем последствий аварии.

Что подвело водителя – неверно выбранный скоростной режим или отсутствие должного опыта – неизвестно. В ГИБДД сообщили, что прав на мотоцикл у молодого человека не было.

Погибшие – жители Богородска, молодая пара Александр и Анжелика. Близкие говорят, что между ними была настоящая любовь.

Александру был 21 год, Анжелике - 20. Фото: соцсети

«Саша умер в больнице через четыре часа, и последние его слова были «Анжелика». Они любили друг друга», - рассказала тетя погибшей девушки Яна Павлычева.

Похороны пройдут сегодня, 7 июня. Девушку похоронят в Богородске на новом кладбище на улице Минина. Где похоронят молодого человека, неизвестно.

С начала этого мотосезона в Нижегородской области произошло около 70 аварий с участием мотоциклов, погибло больше 10 человек. Не так давно молодые парень и девушка на мотоцикле разбились на смерть в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – на перекрестке около ТЦ «Автозаводец» их не пропустила машина.