67 аварий с мотоциклистами произошло в Нижегородской области с начала сезона

Информационно-профилактическое мероприятие «Безопасный мотоцикл». Фото: ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

С момента открытия мотосезона в Нижегородской области произошло 67 аварий с участием мотоциклистов. В таких ДТП погибло 10 человек и 66 человек получили ранения, среди них 17 несовершеннолетних водителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В связи с неутешительной статистикой на территории Нижнего Новгорода и области с 1 по 3 июня будет проводиться профилактическое мероприятие «Безопасный мотоцикл». В эти дни будут не только привлекать к ответственности мотоциклистов-нарушителей, но и проводить разъяснительной беседы среди байкерского сообщества.

Также предусматривается осуществления скрытого надзора за дорожным движением, когда в транспортном потоке мотоциклисты-помощники и сотрудники ДПС из мотоотряда, будут пресекать нарушения ПДД.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сергаче пьяный 24-летний мотоциклист сбил собаку и сам попал на больничную койку.

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