Не пропустила машина: Парень и девушка на мотоцикле разбились насмерть в Нижнем Новгороде

Авария произошла вечером 18 мая около ТЦ "Автозаводец". Фото: СОЦСЕТИ

Парень и девушка на мотоцикле разбились насмерть, столкнувшись с автомобилем BMW в Автозаводском районе вечером 18 мая. Авария случилась на проспекте Ленина около ТЦ «Автозаводец» в 22:50.

По информации регионального управления ГИБДД, к трагедии привели действия 29-летнего водителя иномарки, который решил повернуть налево прямо перед приближающимся мотоциклом. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что два мотоцикла ехали со стороны ДК ГАЗа, а автомобиль шел им навстречу. Внезапно, прямо перед носом одного из байкеров, машина стала поворачивать на улицу Фучика. Мотоцикл уже выехал на перекресток, поэтому машина просто пошла на таран и сбила его.

Та самая иномарка, сбившая мотоциклиста и его пассажирку. Фото: "сообщество мотопомощи Сова"

Почему водитель не увидел мотоциклистов на освещенной пустой дороге, остается загадкой. Мотоциклист пытался уйти от столкновения, но все произошло мгновенно. Судя по видео, скорости не были такими уж большими, но столкновение для байкера и его пассажирки оказалось фатальным. Парень погиб сразу, а девушка скончалась в больнице.

Погибшие - 28-летняя Елена и 26-летний Роман. Фото: СОЦСЕТИ

За рулем мотоцикла «Хонда» находился 26-летний Роман Лоханов, а его пассажиркой была 28-летняя Елена Миловидова. Девушка работала секретарем в одном из нижегородских банков. По словам ее коллег, она была отзывчивым человеком и очень любила животных. Известно, что Елена была единственным ребенком в семье, братьев и сестер у нее нет.

Как говорят знакомые Романа, он получил права в прошлом году, и это был бы его второй мотосезон, который, кстати, открылся всего три дня назад.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших молодых людей.