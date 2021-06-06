Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июня 2021 года: за сутки умерло ещё 11 нижегородцев Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на 01:00 6 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 163 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 118 881 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 102 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 113 110 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 704 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 6 июня Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны.

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