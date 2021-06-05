За сутки у 163 нижегородцев диагностировали коронавирус

По данным на 5 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 118 881 человека. За сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 102 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 113 110 жителей региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Напомним, в настоящее время 14 беременных женщин лежат в больницах Нижегородской области с диагнозом COVID-19.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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