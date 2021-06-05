11 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По данным на 5 июня, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 704 - за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 897 человек), Санкт-Петербург (857 человек), Московская область (775 человек).

Напомним, ранее главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом-онкологом и пройти стандартные обследования у терапевта.

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