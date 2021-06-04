Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июня 2021 года: 106 человек выписали за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 155 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 118,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 118 559.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 112 898 человек. За последние сутки выписали 106 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 18 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 680 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

По данным на вчерашний день, уже 363 тысячи нижегородцев уже привились от COVID-19.

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.

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