В Нижегородской области арестован вор «в законе» Игорь Новиков

В Нижегородской области задержан известный вор «в законе» Игорь Новиков. Это задержание стало едва ли не самым громким событием последних лет в преступном мире Нижнего Новгорода.

- Обвиняемый Новиков задержан на территории Княгининского района по подозрению в совершении особо тяжкого преступления «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - сообщается на сайте Княгининского районного суда. - По данным следствия, обвиняемый Новиков занимается разрешением криминальных споров и распоряжением денежных средств, так называемым «общаком» среди участников уголовной среды. Кроме того, он выполняет организационно-распорядительные функции в криминальном мире, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи среди участников уголовной среды, находящихся как на свободе, так и в местах лишения свободы. Благодаря этому он имеет сферу своего влияния во всех субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В настоящее время мужчина уже заключен под стражу. В криминальных кругах Игорь Новиков личность довольно известная. Впервые в тюрьму он попал в 1977 году по обвинению в краже. А уже в 1999 году был официально коронован в нижегородской гостинице «Волна». В опубликованном на сайте портала «Прайм Крайм» видеоролике, он подтверждает, что является вором «в законе».

- Меня зовут Новиков Игорь Иванович, родился 16 марта 1963 года, - говорит он на кадрах ролика. – Прописан в Нижнем Новгороде.