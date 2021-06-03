Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 июня 2021 года: 91 человека выписали за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 151 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 118,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 118 404.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 112 792 человека. За последние сутки выписали 91 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 18 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 662 жителя региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, нижегородский врач – главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов – рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.

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