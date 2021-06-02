Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июня 2021 года: за сутки заразилось ещё 144 человека Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным на 01:00 2 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 118 253 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 144 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 77 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 112 701 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 644 человек, ещё семнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 2 июня Фото: Яндекс

Примечательно, что в 27 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 484 человека) и Ленинском (7 810 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 700 человек).

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали 350 тысяч человек.

Также ранее главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным людям.

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