В 27 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 118 253 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 365 зараженных, а остальные 66 888 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 779 человек) и на Бору (5 811 человек). Следом идёт Павловский (3 000 человек) и Балахнинский (3 017 человек) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (121 человек) и Спасском районе (168 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 484
Ленинский – 7 810
Советский – 7 263
Московский – 5 489
Сормовский – 5 338
Канавинский – 5 333
Приокский – 3 948
Нижегородский – 3 700
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