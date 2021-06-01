В 27 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 118 253 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 365 зараженных, а остальные 66 888 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 779 человек) и на Бору (5 811 человек). Следом идёт Павловский (3 000 человек) и Балахнинский (3 017 человек) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (121 человек) и Спасском районе (168 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 484

Ленинский – 7 810

Советский – 7 263

Московский – 5 489

Сормовский – 5 338

Канавинский – 5 333

Приокский – 3 948

Нижегородский – 3 700

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