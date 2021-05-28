"В школе я не пользовалась успехом": Нижегородская претендентка на титул "Мисс Maxim-2021" рассказала "Комсомолке" о первых съёмках и личной жизни

24-летняя Ирина Лёвкина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Недавно мы рассказывали об окончании читательского голосования конкурса "Мисс Maxim-2021" (18+), по итогам которого был составлен рейтинг из ста участниц. Голосование проходило в формате "Кто горячее?!": алгоритм формировал из участниц случайные пары, а читатели мужского журнала выбирали самую знойную красотку. Таким образом выбранная девушка получала +1 балл, а другая – наоборот балла лишалась. В ТОП-100 попали три нижегородки: Ирина Лёвкина, Наталья Уайт и Катерина Беспалова. Наталья заняла 47 строку, Катерина – 66-ую, а Ирина (город Саров) – второе место из ста! Как она сумела прорваться на "серебряную" позицию в рейтинге, пользовалась ли в школе популярностью и чем зарабатывает на жизнь – Ирина Лёвкина рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде".

Девушка родом из города Саров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Ирина, расскажите, пожалуйста, почему Вы решили принять участие в конкурсе "Мисс Maxim"? Это просто развлечение, хобби или намеренное желание стать моделью?

– Стать моделью я мечтала ещё с детства, но мой рост (165 см) не позволяет мне пройти в эту сферу. Я участвую в этом конкурсе уже третий раз, поскольку он даёт шанс, что тебя заметят другие журналы и позовут на съёмку. Для этого нужно добраться хотя бы до финала и попасть в ТОП-10. Но добраться до финала в "Мисс Maxim" очень тяжело: девушек много и многие из них модели.

– Ваше желание стать моделью побудил чей-то пример? Вы выделяете для себя пример для подражания среди известных моделей, может, чья-то история особенно вдохновила?

– Началось всё с программы "Топ-модель по-американски с Тайрой Бэнкс". Но прямо-таки кумиров нет. Есть пара моделей, за чьими работами я слежу, но они не известны.

– А как именно Вы пришли к фотографии? Почему выбрали "жанр" откровенных фото?

– Однажды я начала встречаться с мальчиком. Оказалось, что он увлекался фотографией. Ну, он и предложил попробовать. Это были обычные любительские фото. Но у него был друг – профессиональный фотограф. Тот тоже предложил мне сделать фотографии, но уже профессиональные. Это была моя первая съёмка в купальнике – на тот момент мне было 17. Затем знакомых фотографов стало появляться всё больше – и понеслось. Но такие фотографии, как сейчас, я стала делать года два назад, когда уже жила в Москве. Обычные фото для таких конкурсов, как Maxim или Playboy, не подойдут. Да и особо откровенными я не считаю свои фотографии. На мне присутствует одежда всё же.

С детства Ирина мечтала стать моделью. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– В каких-то других конкурсах Вы уже участвовали? Имеете титулы или награды?

– Пока я участвовала только в этом конкурсе. В будущей планирую принять участие в более серьёзных.

– Например?

– Мисс Москва, мисс Россия и так далее.

– Со стороны кого-то из близких или друзей Вы столкнулись с осуждением? Или Вас наоборот поддержали?

– Близкие не особо поддерживают меня. Они считают это занятие баловством. Но некоторые другие, напротив, оказывают поддержку. В этом вопросе всё 50/50.

– Поддержка семьи многое значит для Вас? Неодобрение или непонимание сильно влияют на Ваше состояние?

– Я знала изначально, что не найду поддержки семьи в такой сфере деятельности, поэтому была готова заранее и хочу идти до конца.

– А что насчёт личной жизни: Вы замужем, в отношениях?

– Нет, я свободна.

– Кто Вы по образованию, по профессии? В настоящий момент зарабатываете на жизнь съёмками или есть другая основная работа?

– В институте не доучилась, образования нет. Иногда я зарабатываю съёмками – многие из них оплачиваются, это не просто хобби. Основная же работа у меня в кафе.

– С участием в конкурсе "Мисс Maxim" и таким высоким положением в рейтинге что-то в жизни успело поменяться? В целом, Вы следите за тем, что пишут насчёт этого в интернете, как комментируют люди?

– Стараюсь не смотреть на реакцию людей, потому что я из маленького города и, конечно, комментариев больше плохих, чем хороших. Ну, я не обращаю на это внимание, потому что поколение старшее – им не понять, в отличие от нового поколения.

Ирина участвует в конкурсе третий раз. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– В школе Вы пользовались популярностью?

– В школе – нет.

– Сейчас в Москву Вы перебрались полностью, на постоянное место жительства?

– Иногда я приезжаю домой навестить родителей, а так полностью обосновалась в Москве.

– Сейчас в столице проходит следующий этап конкурса – в чём он заключается?

– В студии "Maxim" будет проходить фотосессия: она будет максимально натуральной, без яркого макияжа, без фотошопа. Все 100 участниц пройдут фотосессию за несколько дней. Затем, на основе сделанных фото, редакция журнала выберет 10 финалисток.

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