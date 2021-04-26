Десять нижегородок борются за право украсить обложку мужского журнала Maxim

24-летняя Ирина Левкина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

В начале апреля мы рассказывали, что шесть жительниц Нижнего Новгорода и Нижегородского региона вступили в борьбу за право украсить обложку сентябрьского номера мужского журнала Maxim в 2021 году. С того момента их число пополнили ещё четыре девушки: это 30-летняя Дарья Шаталина, 24-летняя Ирина Левкина (из города Сарова), 30-летняя Анастасия Плаксина и 29-летняя Наталья Уайт.

и 29-летняя Наталья Уайт. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

В борьбе за престижное звание "Мисс Maxim" (18+) они присоединились к девушкам, о которых мы уже писали: это 35-летняя Екатерина Гусева, 26-летняя Юлия Гырбу, 28-летняя Анастасия Ерикова, 34-летняя Ирина Кемайкина, 30-летняя Мила Андреева и 22-летняя Ксения Минеева. Последняя, кстати, родом из Арзамаса.

В настоящий момент их положения в рейтинге распределились следующим образом: самое высокое место занимает саровчанка Ирина Левкина – она 4-ая из 500! Далее идёт Наталья Уайт – 51 строка. Остальные девушки расположились значительно ниже в общем рейтинге: 131 строка досталась Юлие Гырбу, 177 – Ксение Минеевой, 204 – Анастасии Ериковой, 218 – Екатерине Гусевой, 228 – Ирине Кемайкиной, 254 – Дарье Шаталиной, 300 – Миле Андреевой и препоследняя 499 – Анастасии Плаксиной.

26-летняя Юлия Гырбу. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Напомним, Юлия и Екатерина стремятся покорить читателей своими откровенными снимками уже второй год подряд.

В 2020-м Екатерина Гусева рассказала корреспонденту "Комсомолки", что просто обожает фотографироваться. Особенно, если камера в руках у настоящего профессионала.

– Что плохого в красивом женском теле? Наоборот, мне кажется, что в откровенных снимках нет ничего пошлого, – заявила тогда Екатерина.

22-летняя Ксения Минеева. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Стоит отметить, что позиции рейтинга меняются почти поминутно, поэтому ситуация ещё не раз может измениться для каждой из участниц как в лучшую, так и худшую сторону.

34-летняя Ирина Кемайкина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Голосование проходит в формате "Кто горячее?!": из участниц читательского голосования алгоритм формирует случайные пары. За каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение – теряет. Таким образом формируется рейтинг.

30-летняя Дарья Шаталина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

В конечном итоге сотню девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. По его результатам жюри выберет десять финалисток. Они и станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim.

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