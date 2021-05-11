Три нижегородки попали в ТОП-100 конкурса «Мисс Maxim-2021»

24-летняя Ирина Левкина. Фото: сайт журнала Maxim

Жительницы Нижнего Новгорода и области продолжают активно участвовать в конкурсе «Мисс Maxim –2021» (18+). В настоящее время три девушки вошли в ТОП-100 рейтинга и стали на ещё один шаг ближе к главному призу – появлению на обложке сентябрьского номера.

Сейчас положение нижегородок в рейтинге распределилось следующим образом: саровчанка Ирина Левкина занимает 3 строчку, Наталья Уайт из Нижнего Новгорода расположилась на 47 строчке, а на 66 месте рейтинга находится Катерина Беспалова.

Всего за престижное звание «Мисс Maxim» борется 11 участниц из Нижегородской области: 35-летняя Екатерина Гусева, 26-летняя Юлия Гырбу, 28-летняя Анастасия Ерикова, 34-летняя Ирина Кемайкина, 30-летняя Мила Андреева, 22-летняя Ксения Минеева, 30-летняя Дарья Шаталина и 30-летняя Анастасия Плаксина.

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