125 лет спустя: Как наследие Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года преобразится к юбилею Нижнего Новгорода

28 мая 2021 года исполняется 125 лет со дня открытия Выставки в Нижнем Новгороде.

В 2021 году Нижний Новгород празднует свое 800-летие, в связи с чем в городе проводится комплексное благоустройство, масштабы которого поражают воображение. В ходе подготовки к юбилею преобразятся десятки исторических мест и знаковых общественных пространств: Кремль, территория Нижегородской ярмарки, Стрелка, улица Большая Покровская, Набережная Федоровского и многие другие территории. Пожалуй, такого размаха город еще не видел: даже к Чемпионату мира по футболу в 2018 году все было куда скромнее.

Такое грандиозное событие, как 800-летие, можно сравнить разве что с Всероссийской промышленно-художественной выставкой, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году и стала одной из самых значительных экспозиций XIX столетия в мире и самой грандиозной в истории России.

Выбор императора

28 мая 2021 года исполняется 125 лет со дня открытия Выставки в Нижнем Новгороде. Она стала шестнадцатой по счету, однако до этого всегда проводилась в столицах империи: Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. В провинции она прошла один-единственный раз, в том самом 1896 году. Место проведения император Александр III выбирал лично, и выбор его пал на Нижний Новгород – живописный город на слиянии двух рек, Оки и Волги.

По данным Государственной архивной службы Нижегородской области, на подготовку города к проведению Выставки казной ассигновалось 3 миллиона рублей, и еще 1 миллион был выделен на благоустройство. Кроме того, правительство отпустило Нижнему Новгороду и губернии долги, связанные с эпидемией холеры и голодными годами, предоставило займ и право выпускать облигации.

Значение Всероссийской промышленно-художественной выставки для Нижнего Новгорода было огромно. Она вывела город на новый уровень, показала масштаб развития промышленности, экономики и культуры. К открытию выставки в Нижнем Новгороде был создан новый в России вид транспорта - электрический трамвай, устроены фуникулеры — подъёмники, доставлявшие пассажиров из нижней части города в верхнюю, построены здания драматического театра, окружного суда, биржи Волжско-Камского банка, гостиниц, павильонов и прочих учреждений. Именно на Всероссийской выставке нижегородцы увидели первые сеансы кино на ярмарке, где демонстрировались фильмы братьев Люмьер – создателей кинематографа.

XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде. Общий вид. М. Дмитриев

Огромная работа была проделана в плане благоустройства: на главных улицах, по которым ожидался проезд царственных особ, были положены «шведские мостовые усовершенствованной системы на цементно-бетонном основании» и отремонтированы дома, улучшено водоснабжение города. 17 июля Выставку посетил сам император Николай II, который провел в Нижнем Новгороде три дня.

Дмитриев М.П. XVI Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка 1896г. Воздухоплавательный парк. Император Николай II и его супруга при запуске воздушного шара.

Благодаря Всероссийской промышленной и художественной выставке Нижний Новгород стал центром торговой жизни России и сравнивался с такими европейскими городами, как Париж, Лондон, Гамбург и Ливерпуль.

Великое наследие

К 800-летию Нижнего Новгорода в рамках инфраструктурной программы “Город 800” будут отреставрированы или благоустроены знаковые объекты и пространства, в том числе связанные с Всероссийской промышленно-художественной выставкой. Это территория Нижегородской ярмарки, пакгаузы и Стрелка, Дмитриевская башня кремля, художественный музей и Русский музей фотографии. Рассмотрим каждый объект более пристально.

Нижегородская ярмарка

Всероссийская промышленно-художественная выставка была открыта на территории недалеко от ярмарки, сейчас здесь располагается парк им. 1 Мая. Но именно благодаря Нижегородской ярмарке местом для ее проведения выбрали Нижний Новгород. В конце 19 века Нижегородская ярмарка была важнейшим торгово-экономическим центром Российской империи. Как мы уже говорили, в июле 1896 года Николай II приезжал в Нижний Новгород – здесь он осмотрел выставку, провел смотр войск, встретился с дворянством и купечеством. 19 июля императорская чета посетила раут всероссийского и ярмарочного купечества в Главном ярмарочном доме, где присутствовало более 1,7 тысяч человек.

Нижегородская ярмарка. Главный ярмарочный дом. М.П. Дмитриев. ХIХ-ХХ вв.

На выставке впервые были продемонстрированы уникальные конструкции инженера В.Г. Шухова: гиперболоидная водонапорная башня, башня-оболочка и висячие и сводообразные перекрытия-оболочки. Владимир Шухов сконструировал 8 павильонов Выставки, включая уникальную «ротонду Шухова» – круглый павильон. Из 13 сохранившихся в России шуховских башен четыре находятся в Нижегородской области. Одна из них – водонапорная - располагается на территории Выксунского металлургического завода. Кроме того, здесь сохранился спроектированный Шуховым стальной свод над листопрокатным цехом.

В течение целого столетия на Нижегородской ярмарке была представлена славившаяся на весь мир продукция Выксунского металлургического завода, поэтому руководство Объединённой металлургической компании (ОМК) приняло решение выделить 300 млн рублей на работы по благоустройству территории ярмарки, которые ведутся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Заказчиком работ выступает АНО «Центр 800». Благоустройство ведется в рамках программы «Среда 800». Вместо транзитной и пустынной территории сделают полноценную городскую площадь с парковыми зонами, которую планируется использовать на протяжении всего года. Сейчас там уже завершены земляные и демонтажные работы, продолжаются работы по устройству бетонного основания под водосточные лотки, прокладке инженерных коммуникаций, приступили к мощению и устройству клуб.

На территории Ярмарки сегодня ведется масштабное благоустройство. Фото: Предоставлено

На ярмарочной площади появится дополнительное озеленение и освещение, детские игровые элементы и качели, амфитеатр, ростовой павильон "Ярмарочная баба" и игровая площадка из труб - как отсылка к металлургической промышленности Нижегородской области. Кроме того, будут созданы зоны отдыха вокруг второго нового павильона, на месте которого более 20 лет был котлован. Полностью работы планируется завершить в июле 2021 года. Территория будет открываться частями по мере готовности.

Пакгаузы и Стрелка

Стрелка – район слияния рек Оки и Волги – место, дорогое сердцу каждого нижегородца.

«Стрелка - это наша уникальная нижегородская история, - говорит создатель проекта «Городские экспедиции» Ира Маслова. - Во многих исследованиях по брендингу города на первом месте всегда фигурирует именно Стрелка. Нижний Новгород – это, прежде всего, город высоких берегов и великих рек».

Долгие годы здесь располагался грузовой речной порт, и только в 2015 году выяснилось, какую ценность скрывают его старые неказистые склады, когда внутри обшарпанных кирпичных стен были обнаружены ажурные металлические конструкции XIX века.

В Пакгаузах на Стрелке разместят галерею и концертный зал. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как оказалось, они являются часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов.

Металлические конструкции избавили от уродливой кирпичной оболочки, провели противоаварийные работы, обработали от коррозии, приблизив цвет пакгаузов к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций. Пакгаузы получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ажурные металлические конструкции было решено задействовать в культурной жизни Нижнего Новгорода. Каждый из пакгаузов будет использоваться по-своему. В одном из них будет построен концертный зал на 600 человек и сцена. Здесь можно будет проводить как концерты с оркестром, так и выступления балета. Благодаря необычной конструкции сцена может увеличиваться под необходимые размеры. Здесь же будут обустроены необходимые технические помещения, кафе и гардеробные.

Второй пакгауз превратится в художественную галерею с выставочным залом. Здесь также будут сооружены необходимые технические помещения, кафе, отапливаемый вестибюль и санузлы.

Сама территория Стрелки будет благоустроена в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». Концепция разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области в коллаборации со студентами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Концепция разрабатывалась на основании предварительного анализа и комплексного исследования подготовленного архитектурным критиком, руководителем организации «Открытая Стрелка» Мариной Игнатушко.

После благоустройства на Стрелке появится новое общественное пространство.

«Стрелка – одно из ключевых мест Нижнего Новгорода, которое имеет историческое значение и большой культурный потенциал. Территория была закрыта более 80 лет. К юбилею города мы не только откроем ее для посещения, а создадим новое общественное пространство», – сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Концепция благоустройства Стрелки предполагает создание здесь пространства для прогулок. Фото: Среда 800

Концепция предполагает создание здесь дорожно-тропиночной сети, озеленение с сохранением и восстановлением существующих ландшафтных композиций, установку малых архитектурных форм и комфортной городской мебели, освещения. Обновленная территория будет открыта для свободного посещения в августе 2021 года.

«Пакгаузы на Стрелке – это дополнительный ресурс развития территории, способный стать одним из городских брендов, - уверена архитектурный критик Марина Игнатушко. – Практика эффективного приспособления инженерных сооружений под общественные нужды существует во всем мире – в Берлине, Стокгольме, Амстердаме, Париже и многих других городах. В этом смысле Нижний Новгород может стать первым городом в России, где фактически закрытая и брошенная территория будет превращена в достопримечательность».

Дмитриевская башня

Пожалуй, это самая узнаваемая достопримечательность Нижнего Новгорода, ставшая его неофициальным символом. Главная башня кремля была построена в начале XVI века, с тех пор в разные времена в ней размещались полковые дела, гарнизонная школа для солдатских детей, архив губернского правления. С 1867 года башня пустовала и приходила в негодность, пока в 1894 году не началась ее реконструкция в преддверии Всероссийской промышленно-художественной выставки. В обновленной башне разместился художественно-исторический музей, который посетил император Николай II во время своего визита в Нижний Новгород.

После реставрации в Дмитриевской башне будет создан музей. Фото: Дмитрий Музыка

Дмитриевская башня входит в ансамбль нижегородского кремля, который является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас здесь также идет реставрация к 800-летию Нижнего Новгорода: работы ведутся как внутри, так и снаружи. Заменено достаточно много кирпича, но следует понимать, что снаружи кирпич в основном и так является новоделом. Зато внутри после расчистки штукатурки была обнаружена подлинная кладка XVI века. Причем для забутовки стены использовался известняк - в некоторых местах даже можно найти следы моллюсков и кораллов. После реставрации в Дмитриевской башне будет создан музей.

Художественный музей. Картина К. Маковского «Воззвание Минина»

Преобразилось к 800-летию Нижнего Новгорода и здание художественного музея в кремле, известное как Дом военного губернатора. После открытия здесь появятся небольшое кафе и магазин, читальный зал, обновится фондохранилище, будут проходить лекции, мастер-классы и конференции.

Здание художественного музея в Кремле. Фото: НГХМ

«Дом губернатора - это пример комплексного подхода. До реставрации помещения музея сохраняли мелкую кабинетную нарезку. Здесь не было ощущения размаха, невозможно было комфортно наслаждаться шедеврами русского искусства. Сейчас уже убрали лишние стены, возведённые в советское время, полностью заменили инженерные сети. Теперь это будет просто фантастическое место, достойное тех картин, которые хранятся в фондах музея», - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Одним из шедевров музейного фонда является картина «Воззвание Минина», написанная Константином Маковским в 1896 году. Это одна из самых больших картин в России, ее размер составляет почти 6х7 метров. Художник работал над ней целых 20 лет. В основу сюжета легли события смутного времени, связанные с созданием Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Русь от интервентов. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Полотно насчитывает более ста портретно решенных персонажей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии обновленного зала Маковского в Доме Сироткина. Фото: Кирилл Мартынов

Картина впервые была представлена в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке. Сейчас она хранится в Доме Сироткина на Верхне-Волжской набережной – одном из филиалов Нижегородского художественного музея.

Дом Сироткина на Верхне-Волжской набережной. Фото: Предоставлено

В Доме Сироткина также прошла комплексная реставрация в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Особое внимание было уделено залу Маковского. Здесь были отремонтированы системы отопления и вентиляции, создающие нужный для произведений искусства температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены и установили современное музейное освещение.

В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине «Воззвание Минина». Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе.

Музей фотографии

Всероссийская промышленно-художественная выставка была представлена двадцатью тематическими отделами, посвященными сельскому хозяйству, садоводству, кустарным промыслам, горному делу, машиностроению, инженерному делу, образованию, метеорологии и другим сферам деятельности человека. Чтобы все их обойти, требовалось не менее недели. Свидетельством размаха Выставки стали снимки Максима Дмитриева – всемирно известного фотографа, основоположника жанра фоторепортажа. Всего в выставке приняли участие более 80 фотографов, но Дмитриев был единственным, у кого здесь имелся собственный павильон.

XVI Всероссийская художественно-промышленная выставка. Павильон фотографа Дмитриева М.П.

Фотографии Дмитриева демонстрируют внешний и внутренний вид грандиозного машинного отдела, метеорологическую станцию, первый русский автомобиль, здание художественного отдела, посещение выставки императорской семьей и многое другое.

Машинный отдел Выставки. М.П. Дмитриев

Максим Дмитриев вместе со своим коллегой Андреем Карелиным работал в фотопавильоне, расположенном в доме №9 на улице Осыпной – ныне Пискунова. Сейчас в этом здании постройки XIX века располагается Русский музей фотографии – один из самых молодых музеев Нижнего Новгорода. В его фондах насчитывается более 212 тысяч экспонатов.

Портрет знаменитого нижегородского фотографа Максима Дмитриева.

Русский музей фотографии также будет отреставрирован к 800-летию Нижнего Новгорода.Уже выполнена реставрация фасада и кровли, заменены окна и инженерные системы. В музее проведут работы по внутренней отделке помещений и закупят новую мебель. Кроме того, региональный минкульт приобрел для музея уникальную коллекцию из 256 позитивов-подлинников конца XIX — начала XX веков. В коллекции представлены работы известных нижегородских фотографов, в том числе Карелина и Дмитриева. Это редкие видовые и жанровые фотографии Нижнего Новгорода, портреты известных нижегородцев, а также членов семьи Максима Дмитриева. Особую ценность представляют чудом сохранившиеся фотографии на стекле и картинки для волшебного фонаря.

Русский Музей фотографии - один из самых молодых музеев Нижнего Новгорода. Фото музея.

Как видим, XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка 1986 года оставила Нижнему Новгороду богатое наследие. И наша задача – бережно хранить эти ценности, заботясь о них как о главном богатстве нашей истории. 800-летний юбилей города – прекрасное событие, дающее возможность уделить больше внимания каждой его достопримечательности, чтобы сохранить их в достойном состоянии для будущих поколений. Ведь, как известно, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего.