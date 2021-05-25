На благоустраиваемую Нижегородскую ярмарку начнут водить экскурсии. ФОТО: ИРГСНО

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство главных городских достопримечательностей, в том числе Нижегородской ярмарки. Сейчас там уже завершены все земляные работы и ведется установка бетонного основания под ливневую канализацию.

- Земляные работы на Ярмарочной площади перед главным ярмарочным домом и выставочными павильонами выполнены полностью, - рассказали в Институте развития городской среды Нижегородской области. – Также там прокладываются сети электроснабжения. Началась установка бортовых камней и укладка бетонной плитки.

Рассказываем, как идут работы на Ярмарочной площади. ФОТО: ИРГСНО

Планируется, что на благоустраиваемые общественные пространства скоро начнут водить экскурсии. В том числе можно будет посетить и площадь перед Нижегородской ярмаркой.

- Параллельно изготавливаются малые архитектурные формы, оборудование для различных зон и туалетный модуль, - рассказали представители подрядчика. - Позже начнутся работы по озеленению территории: высадка кустарников и взрослых деревьев, а также обустройство газонов и цветников. В конце на площади будут установлены малые архитектурные формы, игровое оборудование и арт-объекты.

Земляные работы на Ярмарочной площади выполнены полностью. ФОТО: ИРГСНО

Напомним, в дальнейшем эту территорию планируется использовать на протяжении всего года. На площади появится дополнительное озеленение, новые малые архитектурные формы, амфитеатр, горки, качели, детская зона и игровая площадка из труб.